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Meteoroloji'den Marmara için toz uyarısı

Cuma günü İstanbul başta olmak üzere birçok ilde çamur yağmuru yaşanmıştı. Şimdi de Meteoroloji'den, yarın için toz uyarısı geldi. Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımlarıyla taşınarak yarın sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Afrikakaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya) ve Batı Karadeniz'de gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

ULAŞIMDA AKSAMALARA KARŞI DİKKAT!

Hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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