Meteoroloji'den Marmara için toz uyarısı Cuma günü İstanbul başta olmak üzere birçok ilde çamur yağmuru yaşanmıştı. Şimdi de Meteoroloji'den, yarın için toz uyarısı geldi. Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımlarıyla taşınarak yarın sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.