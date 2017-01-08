Meteorolojiden Orta Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Orta Karadeniz'de devam eden kar yağışının öğle saatlerinden itibaren etkisini artırdığı ve yarın sabah saatlerine kadar yoğun şekilde sürmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, Samsun, Ordu, Tokat ve Amasya çevrelerinde yoğun olacağı tahmin edilen yağış nedeniyle meydana gelebilecek çatı çökmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.