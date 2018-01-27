Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince AA muhabirine yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın kuruluşlarında, "Meteoroloji uzmanları para ile konuşacak", "Meteoroloji uzmanlarından inanılmaz karar", "Artık para ile konuşacaklar" gibi haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Kamuoyunda bu haberin Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınmış bir kararmış gibi algılandığına işaret edilerek, bunun bir meslek odasının aldığı kurumsal karar olduğu aktarıldı ve haberlerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile ilgisinin bulunmadığı ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 Bölge Müdürlüğüne kurduğu Bölgesel Tahmin Uyarı Merkezileri ve Tahminler Dairesi Başkanlığındaki Meteoroloji Uzmanı personeli ile basın mensuplarına güncel, doğru, güvenilir tahmin, uyarı ve değerlendirmeler yapıldığı kaydedildi.

Kurumun internet sayfası, sosyal medya hesapları (Twitter, Facebook) ve akıllı telefon uygulamaları ile vatandaşlara meteorolojik hizmetlerin her an ücretsiz olarak sunulduğu vurgulandı.