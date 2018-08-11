Meteoroloji'den selin vurduğu Ordu için yeni uyarı

eteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 27

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39