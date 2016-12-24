Meteoroloji'den şiddetli kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Anadolu'nun bugün sabah saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Kars ve Erzurum'un güney ilçelerinde, Ağrı çevresinde ve Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli olacağı anlatılan açıklamada, kar yağışının aynı kentlerde pazar günü de aralıklı devam edeceği kaydedildi. Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı, kar yağışı ve tipi şeklindeki olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

YURTTA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa), İç Anadolu'nun güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı 1

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu 7

İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 9

Adana: Çok bulutlu, kıyıları kuvvetli sağanak yağışlı, iç kesimleri yer yer yoğun kar yağışlı 9

Antalya: Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların doğu kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor) 11

Samsun: Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Trabzon: Çok bulutlu 8

Erzurum: Çok bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 4

YURTTA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ