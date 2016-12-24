Meteorolojiden þiddetli kar yaðýþý uyarýsý! Hangi illerde yaðacak?

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamada, Doðu Anadolu'nun bugün sabah saatlerinden itibaren yeni bir yaðýþlý havanýn etkisine gireceði belirtildi. Yaðýþlarýn öðle saatlerinden itibaren Kars ve Erzurum'un güney ilçelerinde, Aðrý çevresinde ve Iðdýr'ýn batýsýnda yer yer kuvvetli olacaðý anlatýlan açýklamada, kar yaðýþýnýn ayný kentlerde pazar günü de aralýklý devam edeceði kaydedildi. Açýklamada, meteorolojik uyarý doðrultusunda meydana gelebilecek ulaþýmda aksamalar, buzlanma, don olayý, kar yaðýþý ve tipi þeklindeki olumsuzluklara karþý vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý istendi.

YURTTA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüðünden alýnan tahminlere göre, hava sýcaklýðý ülke genelinde mevsim normallerinin altýnda seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoðu yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batý Karadeniz kýyýlarýnda kuvvetlice (30-50 Km/sa), Ýç Anadolu'nun güneyi ile Orta ve Doðu Akdeniz'de kuvvetli, yer yer kýsa süreli fýrtýna (40-60 Km/sa) þeklinde esecek.

Bazý illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sýcaklýklarý ise þöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akþam saatlerinde kar yaðýþlý 1

Ýstanbul: Çok bulutlu ve aralýklý hafif yaðmurlu 7

Ýzmir: Çok bulutlu, öðle saatlerinden sonra hafif yaðmurlu 9

Adana: Çok bulutlu, kýyýlarý kuvvetli saðanak yaðýþlý, iç kesimleri yer yer yoðun kar yaðýþlý 9

Antalya: Çok bulutlu, kýyý kesimlerinin yaðmur ve saðanak yaðýþlý, iç ve yüksek kesimleri karla karýþýk yaðmur ve kar yaðýþlý (Yaðýþlarýn doðu kesimlerde kuvvetli yaðmur ve saðanak þeklinde olmasý bekleniyor) 11

Samsun: Çok bulutlu, kýyýlarý yaðmurlu, iç kesimleri zamanla karla karýþýk yaðmur ve kar yaðýþlý 7

Trabzon: Çok bulutlu 8

Erzurum: Çok bulutlu -7

Diyarbakýr: Parçalý ve çok bulutlu 4

YURTTA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMÝNÝ