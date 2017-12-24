Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meteoroloji'den uyarı! Batı Akdeniz'de kar yağışı bekleniyor

Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Yağışların, sahilde sağanak, iç kesimlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi, denizlerde fırtına şeklinde olması bekleniyor.

Antalya'nın kuzeydoğusunun yükseklerinde (Toroslar mevkisi) yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Açıklamada, iç kesimlerde hafif, yükseklerinde ise orta şiddette don ve buzlanma beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

Objektife takılan talihsiz anlar

Objektife takılan talihsiz anlar

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA