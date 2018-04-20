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Meteorolojiden zirai don uyarısı

İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don bekleniyor.

  • AA
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Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde zirai don olayı beklendiği bildirildi.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu gece İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiği belirtildi.
 
Açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşan üreticilerin zirai dona karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

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