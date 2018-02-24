Meteoroloji uyardı: Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Osmaniye ve çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Hatay ve çevre illerinde ise yarın sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara ve ilgililere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.