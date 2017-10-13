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Metin Topuz'un avukatları Silivri Cezaevi'ne geldi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un avukatları Selman Alibaş ve Halit Akalp, müvekkileriyle görüşmek için Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne geldi.

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FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki kumpası ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri ve askerler, firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmesinin ardından 4 Ekim'de tutuklanan Topuz, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konuldu.
 
Müvekkilleriyle görüşmek için sivil araçla cezaevine gelen Topuz'un avukatları Alibaş ve Akalp'a, kimlik kontrollü yapıldı.
 
Avukatlar daha sonra Metin Topuz ile görüşmek için cezaevine girdi.

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