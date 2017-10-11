Metrobüs, Cevizlibağ durağında bir kadına çarptı

Bu sabah Avcılar yönüne giden bir metrobüs, Cevizlbağ durağında bir kadına çarptı. Yaralanan kadın, kaza sonrası oluşan kalabalık yüzünden olay yerine güçlükle gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, metrobüs seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

Cevizlibağ durağında yaşanan kaza sonrası metrobüs duraklarında oluşan insan yoğunluğu ise vatandaşları isyan ettirdi. Kaza nedeniyle durdurulan seferler yüzünden metrobüs yolunda trafik oluştu. Uzun süre metrobüslere binemeyen Vatandaşlar duruma sosyal medya hesaplarından isyan etti. Dakikalarca metrobüse binemeyen yolcular İBB'ye de şikayet yağdırdılar.

Öte yandan İBB'den yapılan açıklamada ise, kaza nedeniyle durdurulan seferlerin tekrar normale döndüğü bildirildi.