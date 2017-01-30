Metrobüs ile yol yardım aracı çarpıştı
Avcılar-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs, Okmeydanı durağına metreler kala, metrobüs yolunda görevli yol yardım aracıyla çarpıştı. Kazada ilk belirlemeler göre 2 kişi hafif yaralandı.
- DHA
Avcılar-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs, Okmeydanı durağına metreler kala, metrobüs yolunda görevli yol yardım aracıyla çarpıştı. Kazada ilk belirlemeler göre 2 kişi hafif yaralandı. Metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
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