Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Uşak'ta trafik kazası: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Uşak-İzmir karayolunda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara demir yüklü bir kamyonun çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 10
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uşak- İzmir karayolu 17. kilometresi Uşak Organize Sanayi Bölgesi Gediz yol ayırımında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara 41 730 plakalı demir yüklü kamyon çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.  Olay yerine polis, acil sağlık ekipleri, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Uşak'taki çeşitli hastanelere sevk edilirken, ölü ve yaralı sayısının artabileceği bildirildi.

Araçlara çarpan kamyon olay yerinden yaklaşık 4 kilometre ötede terk edilmiş şekilde bulundu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çıngıraklı yılanı tuttuğuna pişman oldu

Çıngıraklı yılanı tuttuğuna pişman oldu

NASA'nın rekor kıran paylaşımları

NASA'nın rekor kıran paylaşımları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sudan servet çıkarttı

Sudan servet çıkarttı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA