Metrobüs yolunda kaza: Seferler aksıyor
İstanbul'da E5 Karayolu Avcılar istikametinde metrobüs kazası meydana geldi. Metrobüs seferlerinde aksamlar yaşanıyor.
- İHA
İstanbul'da E5 Karayolu Avcılar istikametinde metrobüs kazası meydana geldi.
Kaza sonrasında metrobüs seferlerinde aksama yaşanırken ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.
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