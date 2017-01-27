Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Metrobüs yolunda kaza: Seferler aksıyor

İstanbul'da E5 Karayolu Avcılar istikametinde metrobüs kazası meydana geldi. Metrobüs seferlerinde aksamlar yaşanıyor.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da E5 Karayolu Avcılar istikametinde metrobüs kazası meydana geldi.
 
Kaza sonrasında metrobüs seferlerinde aksama yaşanırken ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Reina teröristin yakalandığı ilk anın görüntüsü ortaya çıktı

Reina teröristin yakalandığı ilk anın görüntüsü ortaya çıktı

Mehmetçik -30 derecede destan yazıyor

Mehmetçik -30 derecede destan yazıyor

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

'Paris kasabı' seri katil Marcel Petiot

'Paris kasabı' seri katil Marcel Petiot

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA