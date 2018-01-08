Metrobüste hareketli dakikalar! Boş gelen araçlara binmeyince dikkat çekti

Simitçi, temizlik işçisi, su satıcısı veya sıradan bir kişi gibi sivil dolaşan 'Güven timleri’ Beylikdüzü'nden gelen veya Avcılar'daki Merkez Üniversite, Mustafa Kemal Paşa, Esenyurt'taki Saadetdere veya Haramidere metrobüs duraklarından binen yankesicilere karşı harekete geçti. Görevliler, akşam saatlerinde H.C. adlı kişinin Merkez Üniversite Kampusu durağında beklerken, gelen boş araçlara binmediğini, yolcuların çanta ve eşyalarını gözlemlediğini görünce onu takibe aldı.

H.C. adlı gencin boş araca binmediği halde kalabalık olan Zincirlikuyu yönüne giden araca yolcuları sıkıştırarak binmeye çalıştığı, Cevizlibağ durağında inerek kalabalık olan bir araçta bir kadını sıkıştırarak Avcılar yönüne giden metrobüse bindiği görüldü. Sivil polisler de aynı araca binerek Şirinevler durağındaki itiş - kakış sırasında H.C. hızla inerek uzaklaşmaya çalışınca durak çıkışında durdurularak üzeri arandı.

Üzerinde pahalı bir akıllı telefon bulunan H.C. bunun kız kardeşine ait olduğunu öne sürerken, cihazın kilidini açamadı ve çelişkili yanıtlar verince gözaltına alındı. İncelenen cep telefonundan sahibine ulaşılarak karakola yönlendirildi. Şüpheli Ataköy Polis Merkezi'ne teslim edildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

GEÇTİĞİMİZ AY GÖREVLENDİRİLDİLER

Geçen aralık ayının sonunda metrobüs durakları ve araçlarda artan ve sayısı 300'e yaklaşan hırsızlık veya yankesicilik olayları üzerine sivil güven timlerinin metrobüslerde de görev yapması kararlaştırmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ile güven timleri işbirliği yaparak Edirnekapı'daki İETT metrobüs güvenlik şefliğinde kamera görüntülerini, Bakırköy’deki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’de şüphelilerin kullandıkları İstanbul Kart bilgilerini tek tek incelemeye almıştı. Büyük takip ardından genellikle 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatleri arasında metrobüse binen ve hırsızlık yapan 4 şüpheli tek tek belirlenerek yakalanmıştı.