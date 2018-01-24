Metrobüsü günde 756 bin 872 kişi kullandı

İstanbul'un Anadolu yakasından Söğütlüçeşme ile Avrupa yakasındaki Beylikdüzü arasında ulaşım sağlayan metrobüsler, 2017 yılında günlük 756 bin 872 kişi tarafından kullanıldı.

İBB'den alınan bilgiye göre metrobüsler, geçen yıl içinde 276 milyon 258 bin 576 yolcu tarafından tercih edildi. 2016 yılında 253 milyon 839 bin 361 kişi tarafından tercih edilen metrobüsler, günlük ortalama olarak 695 bin 450 kişi tarafından kullanılmıştı.

Bir önceki yılla kıyaslandığında 2017 yılında metrobüslerde yolculuk edenlerin sayısı 22 milyon 419 bin 215 kişi artarak, 276 milyon 258 bin 576 oldu.