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Bursa metrosunda can pazarı...O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da cep telefonuyla konuştuğu sırada metro hattına düşen bir kişi ölümden döndü.

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Trenin altında kalmaktan son anda kurtulan genç adam için metroda bekleyen yolcular ve güvenlikçiler seferber oldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TELEFONLA KONUŞURKEN

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa'da şehir içi ulaşımın en önemli yolcu taşıma aracı olan Bursaray'ın Kültürpark istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, ismi belirlenemeyen bir kişi telefonla ilgilenirken park halindeki metroya bineceğini zannederek iki vagon arasındaki boşluğa düştü. Bu sırada vatandaşlar raylardaki adamı fark etti. Trenin iki vagonu arasında kalan genç adam şans eseri yara almadı. 

 

 OLAY ANI KAMERADA

 

Metroda bulunanlar kazanın ardından dışarıya çıktı. Yolcular ve görevliler tarafından raylardan çıkarılan şahıs olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. O anlar ise metroda bulunan Engin Güven isimli yolcu tarafından kaydedildi. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

 

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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