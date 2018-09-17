Mevlüt Uysal: “Geleceğimiz Eğitime Bağlı”

Törende konuşan Mevlüt Uysal, “Bugünün öğrencileri, yarının öğretmenleri ve devlet adamları olacak. Geleceğimiz eğitime bağlı. Çocuklarımızın, gençlerimizin iyi yetişmesi için görevlerimizi hakkıyla yapacağız” dedi.

Çekmeköy Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu’nda gerçekleşen 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne; TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı’nın öğrencilere, velilere, öğretmenlere, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Eğitim-Öğretim yılının öğrencilerin bilgi ve görgüsünü attırması ve geleceğimizin daha iyi olması adına çok önemli olduğunu belirten Başkan Mevlüt Uysal, şöyle konuştu;

“ Bütün öğrencilerimizin görevi derslerine iyi çalışmak. Öğretmenlerimizin, okul idarecilerimizin ve şehri yöneten bizlerin de görevleri var. Hepimiz görevlerimizi iyi yaparsak, verimimiz artar ve geleceğimiz daha güzel olur. Bugünün öğrencileri, yarının öğretmenleri ve devlet adamları olacak. Geleceğimiz eğitime bağlı. Çocuklarımızın, gençlerimizin iyi yetişmesi için görevlerimizi hakkıyla yapacağız.”

Başkan Uysal, Çekmeköy Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu’nun yapımına katkılarından dolayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın Eşi Semiha Yıldırım’a teşekkür etti.

ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY METROSU EKİM’DE AÇILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitimle ilgili başta ulaşım olmak üzere birçok hizmetler sunduklarına dikkat çeken Mevlüt Uysal, “Okulların ilk günü, İBB olarak İstanbul’daki trafiği düzenleme ve kontrol etme adına bütün birimlerimiz seferber oldu. İlk gün trafik biraz yoğun, ama ileriki günlerde sistem oturacak ve rahata ereceğiz” dedi.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu’nun yapımının bittiğini ve test sürüşlerinin devam ettiğini hatırlatan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü; “Metro İstanbul’da ulaşım adına kolaylık demek. Çekmeköy Metrosu’nda 27 Eylül’de açılışa hazırlamak üzere test sürüşleri başlamıştı. Ağustos ayındaki deneme sürüşünde frenleme sisteminde bir problem oluştu. Bu hafta sonu tekrar deneme sürüşü yapacağız. İnşallah, bu sürüşler problem olmadan tamamlansın ve Ekim başında metromuz açılsın. İnşallah diğer ilçelerde devam eden metrolarımızı da en kısa zamanda tamamlayacağız.”





YILDIRIM: “EĞİTİM MİLLİ DAVAMIZDIR”

Törende konuşan TBMM Başkanı Yıldırım ise, en güçlü savunmanın yetişmiş insan gücü olduğunu belirterek, “Eğitim, bizim milli davamızdır. Eğer çocuk ve gençlerimizi daha iyi yetiştirirsek, kendimize inanırsak, güvenirsek, sesimizi dünyaya daha gür bir şekilde ulaştırırız. Başarmanın şartı inanmaktır. Bizler inanıyoruz, o halde başaracağız. Unutmayın, sadece vazgeçenler kaybeder. İnat edeceğiz, ısrar edeceğiz, mutlaka başaracağız” dedi.

Çocukların ve gençlerin bilgi toplumunun ihtiyaçlarına göre yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Binali Yıldırım, şöyle konuştu; “Çocuklarımız, gençlerimiz, yarınların ihtiyaçları doğrultusunda donanımlı hale gelmelidir. Ancak bunu yaparken kendi ruh kökümüzden asla kopamayız. Maneviyatı tam, milli hisleri güçlü nesiller geleceğin en başarılı nesilleri olacaktır. İçine kapanık değil, evlatlarımız dışa dönük olmalıdır. İnanç ve kültür değerlerimizle çatışmadan, aklın ve bilginin ışığında gelecek hedeflere yürümelidir. Bizler onların, yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri ortamı hazırlamakla mükellefiz. Bunu yaptığımız takdirde ne istiklal ne istikbal ne istikrar kaygımız olmaz. Ahlakın üzerine inşa edilmemiş bir eğitim sisteminin geçerli olacağına inanmıyoruz. Her şeyi öğrenebilirsiniz ama değerlerinize yabancılaşırsanız, kimliğinizi, benliğinizi muhafaza edemezseniz, öğrendiğiniz ilmin hiçbir faydası olmaz.”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da öğretmenlerin ve velilerin çocuklara karşı sorumluluklarının, kendilerinin ve bugünün çok ötesinde bir gelecek tasavvuru içerdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü; “Çağı yakaladık cümlesiyle yetinecek değiliz. Biz muasır medeniyet seciyesinin ötesine gitmek zorunda olan ülkeyiz. Çocuklarımız okullarda bilgisayarlı eğitim görüyor cümlesinin ötesine gitmek zorundayız. ‘Bu bilgisayarları yapanlar, üretenler bizim çocuklarımızdır’ cümlesini kurmak vazifemizdir.”