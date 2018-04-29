Meyve çekirdekleri ve bitki tohumları takıya dönüşüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin, erik, şeftali ve badem gibi meyvelerin çekirdekleri ile Kazdağları'nın eteklerinden toplanan bazı şifalı bitkiler ve tohumları, köylü kadınların elinde takıya dönüşüyor.

Meyvelerin çekirdeklerinin bir yıl kurutulmasının ardından kadınlar tarafından üretilen takılar, Tahtakuşlar Mahallesi'nde bulunan Alibey Kudar Etnografya Galerisi'nde satışa sunuluyor.

Fiyatları 5 ile 20 lira arasında değişen takıların satışından elde edilen kazancın yarısına ortak olan köylü kadınlar aile bütçelerine de katkıda bulunuyor.

Galerinin müdürü Mustafa Selim Kudar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazdağları'nın başlı başına bir hazine olduğunu, bu hazineyi en iyi şekilde değerlendirmek için organik takılara yöneldiklerini söyledi.

Kudar, bu sene daha detaylı ve yeni tasarımlarla organik bitkilerden takılar yaptırdıklarını belirterek, "2018 sezonunda sattığımız bütün organik takıları köyümüzdeki kadınlara yaptırıyoruz. Organik takıların tasarımı tamamen bana ve eşime ait. Eski Türkmen takı objelerinden esinlenerek takılar tasarlıyoruz." diye konuştu.