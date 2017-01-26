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Adana'da 3 kiþi mezarlýkta silahla vurulmuþ halde bulundu

Adana'da 3 kiþi mezarlýkta silahla vurulmuþ halde bulundu. Polis olay yerinde inceleme yapýyor.

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Adana'nýn merkez Yüreðir ilçesindeki bir mezarlýkta silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen 3 erkek cesedi bulundu.

Ýlçeye baðlý Alihocalý Mahallesi'ndeki mezarlýkta bir otomobilin içinde 1, yakýnýnda da 2 kiþinin hareketsiz yattýðýný gören vatandaþlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 01 ERG 36 plakalý aracýn içi ve yanýndaki 3 erkeðin silahla öldürüldüklerini belirledi.

Çevrede yapýlan aramada kalaþnikof ve tabancaya ait boþ kovanlar bulundu.

Polis ekipleri ölen kiþilerin kimliðinin belirlenmesi için çalýþma baþlattý.

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