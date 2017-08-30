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Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Hollandalı öğrenciye taciz iddiası

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Hollandalı üniversite öğrencisini taciz ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, devriye gezen polis ekibi, bir kızın bağırarak yardım istemesi üzerine mezarlığa girdi. Polislerle görüşen ve üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen Hollanda vatandaşı H.G. (19), bir erkeğin kendisine cinsel tacizde bulunup kaçtığını ileri sürdü.
 
Polisler, H.G'nin verdiği eşgale uyan E.G'yi gözaltına aldı. H.G, E.G'yi teşhis etti.
 
Polis merkezinde ifadesine başvurulan H.G, Gayrettepe'de bir arkadaşının evini ararken kaybolduğunu anlattı.
 
Zincirlikuyu Mezarlığı'nın yanında, E.G'ye adres sorduğunu beyan eden H.G, şüphelinin kendisini mezarlığın içine götürüp tacizde bulunduğunu öne sürdü.
 
E.G. ise, H.G'ye yardımcı olduğunu belirterek, suçlamaları reddetti.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. tutuklandı.

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