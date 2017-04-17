MGK toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
- AA
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanbaşkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 20.35'te başladı.
Toplantı 50 dakika sürdü.
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