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MGK toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

  • AA
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanbaşkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 20.35'te başladı.

Toplantı 50 dakika sürdü.

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