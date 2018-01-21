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MHP Denizli il eski başkanı yaşamını yitirdi

MHP Denizli İl eski Başkanı Mehmet Fevzi Yeniçeri, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.

  • DHA
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Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre önce tedavi gören evli ve 4 çocuk babası Fevzi Yeniçeri, sabah saatlerinde, evinde aniden fenalaştıktan sonra yaşamını yitirdi. MHP Denizli İl Başkanlığı görevini 2011- 2014 yıllarında yürüten Yeniçeri’ninölümü; ailesini, yakınlarını, dostlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Fevzi Yeniçeri’nin cenazesinin, yarın Tavas’ın kırsal Kızılcabölük Mahallesi’ndeki Çarşı Camii’ndeöğle vakti kılınacak namazın ardından Kızılcabölük Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.
 
Yeniçeri, 2015 genel seçimlerinde, MHP’den Denizli milletvekili adayı olmuş; ancak seçilememişti.

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