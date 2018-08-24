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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Muş'ta Malazgirt programına katılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı için Malazgirt'e gidecek.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na katılacak.
 
MHP'den yapılan bilgilendirmeye göre, Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla 26 Ağustos'ta Muş'un Malazgirt ilçesinde olacak.
 
Bahçeli burada, Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na katılacak. 

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