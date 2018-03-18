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Devlet Bahçeli, yeniden genel başkanlığa seçildi

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda, Devlet Bahçeli, vgenel başkanlığa yeniden seçildi.

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Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda, sandıkların kapanmasından kısa süre sonra oy sayımı tamamlandı. Seçimlere tek aday olarak giren Devlet Bahçeli, kullanılan bin 169 oyun, geçerli olan bin 167'sinin tamamını olarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

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