MHP Genel Merkezi önünde polis memuru yaralandı

İlk belirlemelere göre polis memuru, temizlemek istediği silahının ateş alması sonucu vurularak yaralandı.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, henüz ismi öğrenilemeyen polis memuru ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.
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