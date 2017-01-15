MHP: Hülya Sancaklı, yoğun bakıma alındı

Akçay TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifi 16. maddesi görüşmelerinde söz aldı. Akçay şunları kaydetti:

"Kocaeli Milletvekilimiz Saffet Sancaklı'nın eşi muhterem Hülya Sancaklı'nın yaşamış olduğu üzücü kazayı hep birlikte öğrendik. Öncelikle Hülya Sancaklı'nın hanımefendiye acil şifa dileklerimizi sunuyoruz ve pek çok milletvekilimizde bu saate kadar şifa dilemelerini ve üzüntülerini bildirdi. Konuyu yakinen galip ediyoruz.

Orada bulunan arkadaşlarımızın ve değerli Sağlık Bakanımızın verdiği bilgilere göre ameliyatı tamamlanmış ve yoğun bakıma alınmış. İyi dileklerimizi ve dualarımızı iletirken, bu saate kadar üzüntülerini ve şifa dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakan'a, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilinize, konuyu yakından takip eden Sağlık Bakanımıza, siz değerli milletvekillerimize, Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna, CHP grubuna ve HDP grubuna teşekkür ediyoruz."