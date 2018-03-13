Bahçeli'ye hakaret eden CHP'li vekil Meclis'ten uzaklaştırma cezası aldı
MHP Lideri Bahçeli'ye hakaret eden CHP Milletvekili Musa Çam, Meclis'ten 3 birleşim uzaklaştırma cezası aldı.
- DHA
Seçim ittifakı teklifinin kabul edildiği Meclis Genel Kurulu'nda CHP Milletvekili Musa Çam, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret etmesi nedeniyle Meclis'ten 3 birleşim uzaklaştırma cezası aldı. Çam, kulise çıkarılırken gergin anlar yaşandı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP grubu adına özür diledi.
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