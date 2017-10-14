MHP lideri Devlet Bahçeli'nin askerlik fotoğrafı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar sonra gündeme gelen askerlik fotoğrafından sonra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 43 yıl önce İzmir Narlıdere'deki askerlik günlerinden fotoğrafı ortaya çıktı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin askerlik fotoğrafı çıktı. Fotoğrafı İstanbul Milletvekili Arzu Erdem sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Milletvekili Arzu Erdem fotoğrafın altına "Liderimiz, vatanımız ve milletimizin teminatı. Ömrünü Türk milletine adamış büyük şahsiyet. Varlığınız varlığımızdır" yazdı. Askerliğini topçu asteğmen olarak yapan Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının eğitim molası sırasında çekildiği belirtildi.
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