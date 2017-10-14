Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin askerlik fotoğrafı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar sonra gündeme gelen askerlik fotoğrafından sonra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 43 yıl önce İzmir Narlıdere'deki askerlik günlerinden fotoğrafı ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin askerlik fotoğrafı çıktı. Fotoğrafı İstanbul Milletvekili Arzu Erdem sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Milletvekili Arzu Erdem fotoğrafın altına "Liderimiz, vatanımız ve milletimizin teminatı. Ömrünü Türk milletine adamış büyük şahsiyet. Varlığınız varlığımızdır" yazdı. Askerliğini topçu asteğmen olarak yapan Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının eğitim molası sırasında çekildiği belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK’lı hainleri Lazkiye’den Muğla’ya getiren tekne ilk kez görüntülendi

PKK’lı hainleri Lazkiye’den Muğla’ya getiren tekne ilk kez görüntülendi

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA