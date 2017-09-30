MHP’li Bekir Aksoy şantaj yapmışlar

Yeni Şafak'ın haberine göre kaset kumpası iddianamesi, FETÖ’cü polislerin kumpasa maruz kalan müştekilerin evlerine defalarca girdiklerini ortaya koydu. O dönem İstihbarat Daire Başkanlığında Teknik Şube Büro’da görevli olan şüpheli Cengiz Söğüt, kamera yerleştiren evlere nasıl girdiklerini itiraf etti. Elde edilen bilgiler ve itiraflar doğrultusunda MHP eski Çorum milletvekili Bekir Aksoy’un evine kameranın nasıl yerleştirildiği şöyle anlatıldı: “Aksoy’un evine ses ve görüntü aktarma cihazı yerleştirilmesine ilişkin önceden hazırlık yapan FETÖ üyesi şüpheliler İlker Usta, Enes Çığci ve Sedat Zavar, 30 Eylül 2009’da mağdurun dairesinin tavan lambalarının içerisine cihazı yerleştirdi. Ancak yerleştirilen bu cihazdan uygun görüntü alınamaması üzerine 23 Ekim 2009’da Usta, Çığci ve Zavar, Cengiz Söğüt’ü de alarak mağdurun adresine tekrar gitti, lamba içerisine yerleştirilen cihazın ayarlarını yaptı. Ayrıca dairede bulunan vantilatörün fotoğrafını çekerek evden ayrıldılar. Bu vantilatörün aynısını satın alıp vantilatör içerisine kamera yerleştirerek evdekiyle değiştirdiler.”

KASETİNİ YAYINLARIZ

İddianamede, Aksoy’un 5 Mayıs 2010’da kendisini “Mehmet Yılmaz” olarak tanıtan birisi tarafından aranarak “kasetini yayınlarız” diye şantaj yapıldığı da anlatıldı. Ayrıca iddianamede, “Mehmet Yılmaz” isminin tesadüf olmadığı, bu ismin önceden belirlenmiş bir isim olduğu, nitekim Aksoy’a ait görüntülerin yayınlandığı “ulkucugazete.com” ile “ulkucugazete.net”, “ulkucugazete.org” gibi internet sitelerinin alan adı sahibi ve site kullanıcı adı olarak da kullanıldığı tespitine yer verildi.

HIRSIZ SÜSÜ VERDİLER

İddianamenin müştekileri arasında yer alan Gülen Bayıllıoğlu’nun evine kamera yerleştirilmesiyle ilgili ayrıntılar da dikkat çekti. O dönem hakkında Ergenekon’dan soruşturma yürütülen emekli Orgeneral Hurşit Tolon’u dinleyerek irtibatlarını öğrenen FETÖ’cü polislerin bu kapsamda Bayıllıoğlu’nun evine de kamera yerleştirdikleri belirlendi. Yine dinlemeye aldıkları Bayıllıoğlu’nun kızının düğününün olduğu günü seçen polisler, 10 Temmuz 2009 günü adrese gelerek tüplü televizyonun hoparlör kısmını kamera, yatak odasında kamera yerleştirmek için uygun yer bulamayınca da yine odada bulunan tuvalet masasının ayak ucuna ses alıcı yapıştırmalı cihaz yerleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin eve girmek için kilidi zorladıkları ancak açamayınca da hırsız girmiş süsü vermek için kapıyı kırdıkları bilgisi de iddianamede yer aldı.