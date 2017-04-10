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MHP’li belediye başkanına saldıran şahıs tutuklandı

Nevşehir'de dün akşam MHP’li Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy’a silahlı saldırı düzenleyen şahıs tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, daha önce aralarında husumet bulunan Selim P. ile bir büfede karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonrasında Selim P. olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra evinden getirdiği silahla olay yerine gelen Selim P., silahla Arısoy’a ateş etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle silahtan çıkan mermiler Arısoy’u ıskaladı. Olay yerinden kaçan Selim P., Gülşehir İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 

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