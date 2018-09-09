Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MHP'li Giresun Alucra İlçe Başkanı Vehbi Usta trafik kazasında hayatını kaybetti

GİRESUN'un Alucra ilçesinde kullandığı hafif ticari araçla uçurumdun yuvarlanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Vehbi Usta (46) yaşamını yitirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Alucra ilçesi Gürbulak köyü yakınlarında bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Alucra MHP İlçe Başkanı Vehbi Usta, direksiyon kontrolünü yitirdiği 28 DL 770 plakalı hafif ticari aracıyla uçurumdan yuvarlandı. Kazada, Vehbi Usta olay yerinde yaşamını yitirdi. Usta'nın cansız bedeni, sağlık ekipleri tarafından Alucra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
star.com.tr sıcak bölgede: İdlib’den aktarıyoruz

star.com.tr sıcak bölgede: İdlib’den aktarıyoruz

Ankara'nın bilinmeyen sığınağı

Ankara'nın bilinmeyen sığınağı

Fazla tüketildiğinde ölüme yol açan yiyecekler

Fazla tüketildiğinde ölüme yol açan yiyecekler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA