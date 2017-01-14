MHP'li Sancaklı'nın eşinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
- AA
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Hülya Sancaklı'nın, Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı belirtildi.
Öte yandan, İstanbul’a gitmek için uçak bulamayan Saffet Sancaklı’yaBaşbakan Binali Yıldırım’ın Başbakanlık uçağını tahsis ettiği öğrenildi.
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