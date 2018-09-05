Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MHP'nin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı belli oldu

Yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü yeniden aday gösterilecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MHP, yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü yeniden aday gösterecek.
 
Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sözlü, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
 
Ziyarette Bahçeli'nin Sözlü'ye, "Siz halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızsınız, aynı zamanda büyükşehir belediyesi başkan adayımızsınız, yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
 
Daha önce Ceyhan Belediye Başkanlığı da yapan Hüseyin Sözlü, 30 Mart 2014'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD´Yİ OSMANLI´YA VERGİ ÖDEMEK ZORUNDA BIRAKAN ANTLAŞMA: TRABLUS ANTLAŞMASI

ABD´Yİ OSMANLI´YA VERGİ ÖDEMEK ZORUNDA BIRAKAN ANTLAŞMA: TRABLUS ANTLAŞMASI

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çinlilerden dünyayı dehşete düşüren silah

Çinlilerden dünyayı dehşete düşüren silah

Çorum'da bulundu! Dünyada bir benzeri daha yok

Çorum'da bulundu! Dünyada bir benzeri daha yok

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA