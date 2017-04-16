MHP’ye kaset tuzağında eski vali yardımcısı çıktı
Eski Eskişehir Vali Yardımcısı Kesen’e ait bir flash bellekte 2011’de MHP’lilere düzenlenen kaset kumpasının görüntüleri ele geçirildi.
İzmirde FETÖ soruşturması kapsamında eski Eskişehir Vali Yardımcısı Mesut Kesen hakkında hazırlanan iddianamede, “Kesen’e ait flaş bellekte, dönemin MHP Genel Başkan Yardımcıları Recai Yıldırım, Mehmet Ekici ve Metin Çobanoğlu’nun kadınlarla birlikte gizli çekilmiş görüntülerinin yer aldığı videolar olduğu tespit edilmiştir” bilgisi yer aldı. İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede Kesen’in, eşinin ve oğlunun cep telefonlarında, “ByLock” kullanıldığının tespit edildiğinin altı çizilerek, “MHP’de önde gelen 10 isim, kasetleri yayınlanarak ya da yayınlanacağı tehdidiyle görevlerinden istifa ettirilip, milletvekili adaylığından çekilmek zorunda bırakıldılar” denildi. İddianamede, “Kesen’e ait flaş bellekte, dönemin MHP Genel Başkan Yardımcıları Recai Yıldırım, Mehmet Ekici ve Metin Çobanoğlu’nun kadınlarla birlikte gizli çekilmiş görüntülerinin yer aldığı videolar olduğu tespit edilmiştir” ifadeleri yer bulurken, bunun yanı sıra terör örgütü PKK ve gençlik yapılanması ile MLKP’ye ait dokümanların da şüpheliyle ilgili yapılan aramada ele geçirildiği belirtildi.
Fuatavni yöneticisi
Kesen’in, devlet kurumları ve güvenlik kuvvetleri aleyhine FETÖ’nün sosyal medyada manipülatif bir şekilde kullandığı “fuatavni” adlı Twitter hesabının yöneticisi olma ihtimali üzerinde de durulan iddianamede, “Şüphelinin bilgisayarında, örgüt elebaşı Gülen’le ilgili birçok bilgi ve görselin bulunması, FETÖ/PDY’yle doğrudan iltisaklı ‘herkul.org’ ve ‘fuatavni’ gibi web sayfalarıyla ilgili görsellerin orijinal halleriyle yer alması dikkat çekici olup, web sayfalarının dizayn ve yönetiminde bulunabileceği değerlendirilmektedir.” ifadelerine yer verildi. İddianamede Kesen’in FETÖ/PDY’yle irtibatlı yayın organlarının neredeyse tamamına giriş yaptığı cep telefonu ve tabletine, bunların mobil uygulamalarını indirdiğine dikkat çekilerek, sosyal medya hesabından ise 15 Temmuz darbe teşebbüsünü öven paylaşımlar yaptığı belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.