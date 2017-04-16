MHP’ye kaset tuzağında eski vali yardımcısı çıktı

İzmirde FETÖ soruşturması kapsamında eski Eskişehir Vali Yardımcısı Mesut Kesen hakkında hazırlanan iddianamede, “Kesen’e ait flaş bellekte, dönemin MHP Genel Başkan Yardımcıları Recai Yıldırım, Mehmet Ekici ve Metin Çobanoğlu’nun kadınlarla birlikte gizli çekilmiş görüntülerinin yer aldığı videolar olduğu tespit edilmiştir” bilgisi yer aldı. İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede Kesen’in, eşinin ve oğlunun cep telefonlarında, “ByLock” kullanıldığının tespit edildiğinin altı çizilerek, “MHP’de önde gelen 10 isim, kasetleri yayınlanarak ya da yayınlanacağı tehdidiyle görevlerinden istifa ettirilip, milletvekili adaylığından çekilmek zorunda bırakıldılar” denildi. İddianamede, “Kesen’e ait flaş bellekte, dönemin MHP Genel Başkan Yardımcıları Recai Yıldırım, Mehmet Ekici ve Metin Çobanoğlu’nun kadınlarla birlikte gizli çekilmiş görüntülerinin yer aldığı videolar olduğu tespit edilmiştir” ifadeleri yer bulurken, bunun yanı sıra terör örgütü PKK ve gençlik yapılanması ile MLKP’ye ait dokümanların da şüpheliyle ilgili yapılan aramada ele geçirildiği belirtildi.

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