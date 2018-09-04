Microsoft, Skype'ın tasarımını tekrar yenileyeceğini duyurdu

Microsoft geçtiğimiz günlerde ücretsiz iletişim yazılımı Skype'ın tasarımını yenilemiş ve uzun süredir beklenen yeni özellikler eklemişti. Yazılım devinden yapılan son açıklama ise, bazı bölümlerin tasarımında aşırıya kaçıldığı ve sadeleştirileceği yönünde.

Uygulama daha da sadeleşecek

Şirket blogunda yapılan açıklamada: "Skype işlevi genişledikçe, karmaşıklığı da çoğalıyor. Zengin ürün özelliklerinde olduğu gibi işlevselliği geliştirirken basitliği korumak, kullanılabilirlik açısından kritik öneme sahiptir. Geçtiğimiz yıl bazı tasarım değişiklikleri yapmamız gerektiğini farkettik ve bunları yaparken aşırıya kaçtığımızı anladık. Şimdi geri adım atmamız ve Skype'ı basitleştirmemiz gerekiyor." ifadeleri yer aldı.

Skype'ın 2003 yılında piyasaya sürüldüğü göz önünde bulundurulduğunda, bu, uygulamanın son 15 yıldır büyüyor olduğu anlamına geliyor. Microsoft da bu büyümeye paralel olarak eklediği yeni özelliklerle programın karmaşık ve ağır bir hale gelmesinin önüne geçmek istiyor. Bu anlamdaki geri dönüşleri dikkate almaları, yakında kullanıcı deneyiminin daha üst düzeyde olduğu bir Skype görmemizi sağlayacak gibi duruyor.

(Donanım Haber)