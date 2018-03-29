MİT’in Kosova’daki operasyonuyla yakalanan 6 FETÖ’cü emniyette

Alınan bilgiye göre, FETÖ zanlıları Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyetteki sorgularına başlanan zanlıların, önümüzdeki gün veya saatlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.