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Microsoft’un ‘Your Phone’ uygulaması yayınlandı

Microsoft, PC ile bir Android cihaz arasında bağlantı kuran ve dosyaları kolayca transfer edebilmeyi sağlayan 'Your Phone' uygulamasını tüm Windows 10 kullanıcıları için erişime açtı. Uygulamaya ileride yeni özellikler de eklenecek.

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Microsoft geçtiğimiz ay Insider programıyla test etmeye başladığı ‘Your Phone’ uygulamasını tüm Windows 10 kullanıcıları için erişime açtı. Uygulama sayesinde bilgisayar ile Android cihazlar arasında kolay bir bağlantı sağlanıyor. Böylece cihazınızdaki dosyaları, fotoğrafları sürükleyerek aygıtlar arasında aktarabiliyorsunuz.  
 
 
Uygulamayı kullanabilmeniz için Windows 10 işletim sistemine sahip bir bilgisayara ve Android 7.0’ın yüklü olduğu bir Android cihaza sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca Microsoft ileride uygulamaya yazılı mesaj senkronizasyonu ile bildirim özelliğini getirmeyi planlıyor. Yani bilgisayar başındayken Android telefonunuzu elinize almadan bazı fonksiyonları yerine getirmek mümkün olacak.  
 
Eğer Windows 10’un Nisan 2018 güncellemesine sahipseniz ‘Your Phone’ uygulamasını Microsoft Store’dan indirebilirsiniz.
 
(Haber Türk)

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