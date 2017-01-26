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Midesinde kokain bulundu

Atatürk Havalimanı'na yurt dışından gelen ve midesinde 1 kilo 280 gram kokain bulunan yabancı uyruklu yolcu tutuklandı.

  • AA
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İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak'ta yurt dışından havalimanına gelen ve uyuşturucu kuryesi olduğu istihbaratı alınan Ekvator uyruklu A.D.M.M'nin eşyalarında ve valizinde arama yaptı.

Eşyalarında ve valizinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan şüphelinin, vücudunda uyuşturucu madde taşıma ihtimali üzerine hastanede röntgen filmi çektirildi. Yolcunun midesinde, kapsüllere yerleştirilmiş uyuşturucu madde olduğu görüldü. 18 kapsül içindeki 1 kilo 280 gram sıvı kokain doğal yollarla çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.M.M. tutuklandı.

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