Midesinden 6 çivi 4 çatal çıkartıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 10 gün önce mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Manavgat Devlet Hastanesi’ne başvuran down sendromlu Ali Güven’in midesinde çok sayıda yabancı cisim görülmesi üzerine Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ali Güven’in midesindeki 6 çivi ve 4 çatal,cerrah Dr. Murat İnan tarafından, 2 saat süren operasyonla, yemek borusu ve mide üst bölümüne müdahale edilerek çıkartıldı.

AİLELER HASSAS OLMALI

Opr. Dr. İnan, toplu iğne ve para gibi küçük yabancı cisimlerin kendiliğinden atılabildiğini belirterek, “Ama bu büyüklükteki yabancı cisimler yemek borusu ile mide üst kısmında kaldığı için ancak ameliyatla alabiliyoruz “ dedi.

Özel çocukların ailelerine seslenen Opr. Dr. Murat İnan, “Bu özel çocuklarımıza aileleri tarafından çok iyi bakılsa, dikkatli gözlenseler de bazen bu tür yabancı cisimleri yutma eğiliminde olduklarını görüyoruz. Bu tür olaylardan sonra yemek borusu ve mide üst kısmı gibi organ kayıplarına uğrayabiliyorlar. Bazı durumlarda incebağırsakta da yaralanmalar meydana gelebiliyor. Bu gibi durumlarda geç kalmamak gerekiyor. Hiç bir komplikasyon yaşanmadan operasyonu gerçekleştirdik. Şu an genel durumu iyi” diye konuştu.

Hastanın yuttuğu 6 çivinin daha eski tarihli olduğunu söyleyen Opr. Dr. Murat İnan, “Çatallarla ilgili bir tahmin yapmam uygun değil ama çivilerin daha eski olduğunu ifade edebilirim. Eğer müdahale edip yabancı cisimleri çıkarmasaydık mideyi delip organ tahribine neden olacaktı” dedi.

Oğlu Ali Güven’in kusma hissi ve aşırı renk değişikliğini fark ettiğinde telaşa kapıldığını söyleyen anne Ayşe Güven, “Ali’nin karnında şişme görünce hastaneye götürdüm. Film çekildi ve önce çatalı gördüler, aynı gün Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk ettiler. Çatal yuttuğunu anlayınca zeytinyağı içirdim. Hiçbir şey içemiyordu. Ameliyattan sonra rahatladı” diye konuştu.