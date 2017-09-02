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Midilli Adası'na gitmeye çalışan 49 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan yabancı uyruklu 49 kişi yakalandı.

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Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Bademli mevkisi yakınlarında bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti.

"TCSG-80" bot komutanlığınca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, 23'ü çocuk 14'ü kadın Suriye uyruklu 49 kişi yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara giysi ve yiyecek verildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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