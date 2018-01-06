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Midyat'a 1 kilo 390 gram esrar ele geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde bir araçta yapılan aramada bir kilo 390 gram esrar ele geçirildi.

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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada olay ile ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığınca ilimiz Midyat ilçesinde icra edilen arama faaliyetinde şüpheli bir araçta, 1 kilo 390 gram kubar esrar ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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