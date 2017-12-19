Midyat’ta 14 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardin’in Midyat ilçesinde durdurulan 1 hafif ticari araçtan 14 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Midyat-İdil karayolu uygulama noktasında E.E.’nin kullandığı hafif ticari araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 14 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü E.E., hakkında yasal işlem yapılırken, sigaralara el konulduğu belirtildi.
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