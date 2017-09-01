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Milas ilçesinde çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan kül oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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Milas ilçesi Selimiye Mahallesi Bafa mevkisinde belirlenemeyen nedenle  orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan 2  uçak, 6 helikopter ile karadan ise 15 arazöz ve 70 orman yangını söndürme işçisi  ve vatandaşlar müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.  Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

 

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