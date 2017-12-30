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Milas’ta kayganlaşan yolda bir TIR kontrolden çıktı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan TIR faciaya neden oluyordu. Kaza, şans eseri maddi hasarlı olarak atlatıldı.

  • İHA
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Kaza, Milas’ta Kırcağız Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Necdet Akansu idaresindeki 48 KC 254 plakalı TIR Kırcağız Mahallesi istikametine doğru dönüş yapmak istediği sırada bölgede meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü Akansu, daha sonra kavşakta bulunan bir otelin duvarına çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada şans eseri herhangi biri yaralanmazken, olay maddi hasarlı olarak atlatıldı.

 

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