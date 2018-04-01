Milas’ta TIR ile otomobil çarpıştı; 2 ölü, 1 yaralı Muğla’da Milas-Ören karayolunda bir otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında otomobilde bulunan 3 kişiden 2’si hayatını kaybederken, biri ise yaralandı.