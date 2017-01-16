MİLKAR-5A5 sistemi Kirpi'lere entegre edildi

Sistemlere ilişkin kabul muayene ve performans başarı ile tamamlandı ve sistemler TSK envanterindeki yerlerini aldı.

DÜNYA ÇAPINDA SAYILI SİSTEMLERDEN BİRİ

MİLKAR-5A5 Aktif/Pasif Konvoy Koruma Sistemi, TSK envanterindeki ilk ve tek Reaktif Karıştırma/Köreltme Sistemi olmakla birlikte, dünya çapında da sayılı sistemlerden biri olma özelliği taşımaktadır.