MİLKAR-5A5 sistemi Kirpi'lere entegre edildi
ASELSAN tarafından üretilen Aktif/Pasif Konvoy Koruma Sistemleri (MİLKAR-5A5) Kirpi Mayına Karşı Kısmi Korumalı Zırhlı Araçlara entegre edildi. Sistemlere ilişkin kabul muayene ve performans başarı ile tamamlandı ve sistemler TSK envanterindeki yerlerini aldı.
- DHA
Sistemlere ilişkin kabul muayene ve performans başarı ile tamamlandı ve sistemler TSK envanterindeki yerlerini aldı.
DÜNYA ÇAPINDA SAYILI SİSTEMLERDEN BİRİ
MİLKAR-5A5 Aktif/Pasif Konvoy Koruma Sistemi, TSK envanterindeki ilk ve tek Reaktif Karıştırma/Köreltme Sistemi olmakla birlikte, dünya çapında da sayılı sistemlerden biri olma özelliği taşımaktadır.
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