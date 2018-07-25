Millet Bahçesi için girişimler başlandı

2017 yılında yeni stadın hizmete girmesi ile birlikte boşta kalan ve Millet Bahçesi yapılması planlan Malatyaspor'un eski stadı İnönü Stadyumunun yıkım ihalesi yapıldı.

Eski stadın Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi amacıyla, Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokoller imzalanmış ve ihale sürecine girilmişti. Millet Bahçesi ile ilgili proje hazırlıklarına hemen başlayan Büyükşehir Belediyesi bir yandan da yıkım ihalesi yaptı.