Millet iradesi 24 Haziran’da sandığa yansıdı

Gezi olaylarında ve hain darbe girişiminde ülkemizin istikrarı hedef alındı. Milletimiz, her iki olayda da dik duruş sergileyerek devletine, ülkesine, bayrağına ve ekonomisine sahip çıktı. Bugün geriye dönüp baktığımızda 15 Temmuz bizlere; milli birliğimizi, kenetlenişimizi, mücadele azmimizi, ekonomimizdeki sağlamlığı gözler önüne seriyor. Artaş Grubu olarak o dönemde bizde ülkemizin rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini iyileştirmek, ekonomideki ivme kaybını telafi etmek üzere gayrimenkul sektöründe atılacak tüm adımları ülkemizin geleceğine yatırım olarak gördük. Bu sebeple ekonomik büyümeye destek olmak ve gayrimenkul sektörüne hız kazandırmak amacıyla yapılan bütün kampanyalarda yer aldık.

2016 yılında yaşadıklarımızın bugüne yansıması şüphesiz ki; Türk milletinin gücünün ve Türkiye’nin istikrarının çok büyük bir ispatıdır. Milletimizin kararlılığı ve inancı da bize gösteriyor ki; ülkemizde bir daha böylesine hain saldırılara fırsat vermeyecektir. Buradan vatan ve bayrak sevdalısı 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Böylesine büyük bir darbe girişimini atlatmamıza rağmen ekonomimiz büyümesini sürdürdü ve birçok alanda rekorlara imza attı. Her türlü olumsuzluğa karşı dik ve inançlı duruş sergileyen milletimizin ülkemizin yarınlarına olan güveni tam.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimlerinde millet iradesi sandığa istikrar olarak yansıdı. Ortaya çıkan tablonun ülkemizin ve milletimizin refahı yönünde olumlu bir sonuç olduğu kanaatindeyim.

Artık Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde Türkiye’nin önünü hem ekonomik, hem de stratejik atılımlar anlamında çok açık görüyorum. Bugünden sonra Türkiye’nin yükselişi güçlü ekonomisi ve alt yapısıyla çok daha hızlı olacaktır. Ülkemiz, ekonominin tüm aksları ve lokomotif konumundaki inşaat sektörü ile 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir. Biz de Artaş Grubu olarak önümüzdeki dönemde başladığımız projeleri tamamlarken, sektördeki yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.