'Millet kararı verdi, şimdi uygulamasını yerine getireceğiz'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Sağlık Müdürlüğünü ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinin 7 gün 24 saat sürdüğünü, seçim çalışmaları dışında sağlık hizmetlerini yerinde denetleyerek sağlık çalışanlarının talep ve ihtiyaçlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Seçimlere de kısa süre kaldığına işaret eden Demircan, "Bu seçim, aslında kararı 2017'de, 16 Nisan'da verilmiş bir seçim. Parlamenter sistemi değiştirmek istediğimizi, bunun Türkiye'yi kalkındırma konusunda sorunlu olduğunu, onun yerine demokrasinin diğer uygulamalarından olan cumhurbaşkanlığı, yani başkanlık sistemini getirmek istediğimizi, Meclis'ten aldığımız anayasa değişikliği kararını 2007 16 Nisan'ında referandumda halkımıza sunduk. Halkımız bu referandumda bu kararı destekledi ve karar alındı." ifadesini kullandı.

Muhalefetin, "Biz gelirsek bunu değiştireceğiz" sözlerinin dikkate alınmaması gerektiğini belirten Demircan, kararın millet tarafından verildiğini vurguladı.

Milletin kararını ancak milletin değiştirebileceğinin altını çizen Demircan, şöyle devam etti:

"Milletin kararını değiştirebilmek için anayasa değiştirecek çoğunlukta ve anayasa değiştirecek kararla yapmanız lazım. Millet bu kararı bir yıl önce verdi, şimdiki seçimde bu kararın uygulamasını yerine getireceğiz. Ne yapacağız? Parlamenter sistemin durumlarını, mevzuatını cumhurbaşkanlığı sistemine dönüştürerek ülkemizin devlet yönetimi modelini cumhurbaşkanlığı, yani başkanlık sistemiyle devam ettireceğiz. Bu önemli bir dönem ve önemli bir karar."

Türkiye'nin parlamenter sisteme 1950'de başladığını, bu süre içinde ülkenin sürekli koalisyonlarla, krizlerle, darbelerle ve vesayet baskılarıyla mücadele ettiğini anlatan Demircan, 60 yıllık demokrasi tarihinde 60 darbe ve darbe teşebbüsü yaşandığını dile getirdi.

"Türkiye'nin kalkınamayışının nedenlerinden biri zihniyettir"

Her darbenin ülkeyi 10 yıl geriye götürdüğünü vurgulayan Demircan, "Bu coğrafyada Türkiye'nin kalkınma noktasında arzu ettiği seviyeyi yakalayamayışının nedenlerinden bir tanesi zihniyetse bir tanesi de sistemdir. Zihniyet değişimi yaşanmıştır AK Parti iktidarıyla. Nedir değişen zihniyet? Bugüne kadar milleti devlet için gören, milleti öne çekmeyen anlayış yerine devleti millet için kabul eden anlayış hakim olmuştur." diye konuştu.

Ahmet Demircan, sistemdeki sıkıntıların zihniyet değişiminin tam manasıyla yansımasını engellediğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Türkiye son 16 yılda yakalamış olduğu istikrardan arzulanan düzeyde tam yararlanamadı. Son 16 yılda tek parti hükümet istikrarıyla sistemdeki bu baskılar olmasaydı gayri safi milli hasılamız üç kat değil, belki altı kat artacaktı. Türkiye'deki bu sistem sorununu artık çözmek gerekiyordu. 2017'de bu sistem sorunuyla ilgili kararı milletimiz verdi. Şimdi 2018'de yenisini kuracağız. Şu anda atılacak adım yeni dönemi, yeni sistemin bütün kurumlarıyla mevzuatıyla oluşturulma dönemidir. Bu dönemde yürütme ve yasama arasında arzulanan uyum oluşmazsa biliniz ki zaman kaybederiz. Ülke böyle bir zaman kaybına tahammülü olmayan tarihi süreçten geçiyor. Coğrafyamızın halini görüyorsunuz. Türkiye, ciddi terör baskılarıyla engellenmek isteniyor. Türkiye güçlenmek zorunda, ülkemizi geliştirmek zorundayız. Sistemi doğru kurgulamak için doğru tercihi milletimiz yapacak ben buna inanıyorum."

"Yargı gerekeni yapacaktır"

Bir gazetecinin, Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yapılan haber konusundaki görüşünü sorması üzerine Bakan Demircan, şu değerlendirmede bulundu:

"Savcılık olaya el koydu, olayı adli yönden sonuçlandıracaktır, onu bekliyoruz. Biz oradaki bu düzmece haberden, uydurmaca haberden fevkalade rahatsız olduk. Basın özgürlüğü önemlidir, ifade özgürlüğü önemlidir, insanlar düşüncelerini özgürce ifade etmelidir ki ülke gelişsin, ülkedeki insanlar huzur içinde yaşasın ancak bunun birtakım kayıtları var. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü, iftara atma, düzmece haber üretme özgürlüğünü içermez. Bu konuda yargıya müracaat ettik, yargı gerekeni yapacaktır.''

Ziyarette Samsun Valisi Osman Kaymak, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ile diğer yetkililer bulundu.